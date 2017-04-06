Основатель Amazon инвестирует в космический туризм

Основатель американского гиганта онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявил о намерении инвестировать в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin 2,5 миллиарда долларов. Для этого он собирается ежегодно продавать акции интернет-площадки на сумму миллиард долларов, как сообщает DW.

Читайте такжеSpaceX намерена отправить космических туристов к Луне в 2018 году

Безос заверил, что уже в 2018 году Blue Origin будет осуществлять 11-минутные полеты на орбиту для туристов, передает агентство Reuters. Им предложат прогулку в открытом космосе для ощущения невесомости. Место в корабле будет обеспечиваться для шести человек. Тестовые полеты с инженерами и пилотами компании должны начаться уже в этом году. Доходы аэрокосмической компании Безос планирует обеспечивать тем, что ракеты будут использоваться неоднократно, как в проекте SpaceX Илона Маска.

Стоимость 17-процентного пакета акций Безоса Amazon на биржах составляет более 73 миллиарда долларов. По данным Forbes, состояние бизнесмена, которому кроме торгового интернет-площадки принадлежит издательский дом The Washington Post, оцениваются всего в 78 миллиардов долларов.