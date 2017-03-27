"Кортеж" на десятки миллиардов: в сети появились фото испытания секретного "лимузина Путина"

Опубликованы фотографии зимних испытаний в Швеции нового секретного лимузина, который, с большой долей вероятности, является предсерийным экземпляром одной из топовых моделей в линейке проекта для чиновников Путина «Кортеж».

Читайте такжеВо Флориде атаковали кортеж Трампа - ABC News

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Motor1.

Предположительно, заснятый фотошпионами экземпляр оснащен турбомотором V12. Ранее сообщалось, что в линейке «Кортежа» будет лимузин с мощностью двигателя около 860 л.с. Сами моторы разрабатываются с помощью специалистов Porsche. Дизайн заснятого седана класса люкс, которого западные СМИ успели окрестить «лимузином Владимира Путина», по стилистике напоминает продукцию марки Rolls-Royce и Bentley и совпадает с рассекреченными недавно эскизами моделей «Кортежа». Тем не менее, автомобиль, в силу своих габаритов, очевидно, не тянет на звание президентского лимузина.

В рамках «Кортежа» правительство РФ хочет создать президентский лимузин, премиальный седан для высших чиновников, кроссовер и минивэн. В конце 2017 года в Гараж особого назначения управделами президента РФ должна поступить первая партия автомобилей. Их как массовое производство должно начаться во второй половине 2018-го. Бюджет проекта составляет несколько десятков миллиардов рублей.