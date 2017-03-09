В Украине представили концепт летающего бронеавтомобиля (фото)

Он сделает подразделения спецназа более мобильными. Экипаж "трансформера" – два человека, сзади могут разместиться четыре пассажира. Передняя часть и днище E-LSFV имеют бронезащиту, передает Naked Science.

На крыше автомобиля крепится специальная платформа, являющаяся по сути гигантским квадрокоптером. Связка может управляться водителем, а кроме этого, бронемашина способна выполнять автономный полет.

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"Воздушная" платформа может быть демонтирована, в этом случае E-LSFV можно будет использовать как обычный бронеавтомобиль. Компоновка бронемашины предполагает размещение возле передней и задней оси электродвигателей, мощность каждого составит до 80 кВт. Источники питания дизайнеры расположили в днище автомобиля. В то же время отмечается, что пока что проект остается только на бумаге.

Ранее "Спецтехноэкспорт", входящий в состав ГК "Укроборонпром", представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства "Фантом" на выставке IDEX-2017 в ОАЭ.