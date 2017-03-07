Ford начал печатать детали к автомобилям на 3D-принтере (видео)

Ford объявил о запуске новых технологий на собственном производстве. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Завод начинает в тестовом режиме печатать детали автомобилей на 3D-принтере. То, как будет выглядеть процесс, разработчики показали на Женевском автосалоне. На гигантском принтере размером с комнату создают пластиковые запчасти. В компании надеются, что таким образом снизят стоимость люксовых автомобилей.