Airbus запустил в небо первый в мире самолет, изготовленный на 3D принтере

Как сообщает avianews.com, производство воздушного судна под названием Thor заняло один месяц. Его сделали из полиамида в научной лабораторииAirbus в Гамбурге.

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Единственными элементами беспилотника, которые не были изготовлены с помощью 3D-печати, стали два электрических пропеллера и система дистанционного управления.

Свой первый полет Thor, имеющий длину почти 4 м и аналогичный размах крыльев, совершил из Гамбурга на завод Airbus в Штаде, пролетев около 40 км.

Всего Airbus планирует произвести несколько десятков таких летательных аппаратов. Они будут использоваться для изучения возможностей 3D печати в авиастроении, а также отработки инновационных решений, касающихся разных форм планера, крыла и других элементов конструкции.

Thor состоит из 50 отдельных частей, сделанных на 3D принтере, поскольку главной задачей первого этапа проекта было изучение различных вариантов силовой конструкции фюзеляжа.

"Проект Thor – станет нашей основной испытательной площадкой. Мы хотим понять , насколько технология 3D печати позволит сократить темпы производства не только отдельных компонентов, но и всех систем самолета. В скором времени мы планируем выпустить такой же самолет, но уже с цельным корпусом, имеющим оптимизированное распределение нагрузки между несущей обшивкой и внутренними ребрами жесткости", – отметил вице-президент Airbus по новым технологиям Питер Сэндлер.