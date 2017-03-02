Ученые обнаружили на Плутоне органический туман

Это явление они обнаружили после того, как космический шаттл "Новые горизонты", который ведет наблюдения за Плутоном, отправил на Землю фотографии с густым туманом, передает Телеграф.

Как уверяют астрофизики, по сути, в этом нет ничего удивительного, так как на планете идут геологические изменения, в результате чего на поверхность выбрасываются газ и фрагменты органических элементов.

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Так как планете господствует многовековые холода, ждать, что на Плутоне зародятся наипростейшие организмы не стоит. Многие эксперты не столь скептичны в этом убеждении.

Так как, с другой стороны, известно, что органические элементы распространены во всех просторах Вселенной. Ранее существование органических туманов было замечено и в более сложных и неблагоприятных условиях, чем на поверхности Плутона.

Ранее американское космическое агентство NASA установило, что на Плутоне есть вода, а это значит, что в будущем люди могут там жить, как и на Марсе.