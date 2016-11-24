NASA назвало три планеты, на которые в будущем могут переселиться люди (видео)

Американское космическое агентство NASA установило, что на этой карликовой планете есть вода, а это значит, что в будущем люди могут там жить, как и на Марсе, говорится в сюжете ТСН.

Астроном Анатолий Видьмаченко никогда не переставал называть Плутон планетой, хотя его зарубежные коллеги уже 10 лет даже не перечисляют его среди планет солнечной системы. А зря, потому что когда космический аппарат NASA сфотографировал на Плутоне водяной лед, этот объект стал возможным пристанищем человечества, если на Земле станет мало места или что-то пойдет не так.

"Н20 точно есть, и понятно, если там поселиться, зарыться где-то внутрь, то из Н2О водород можно там образовывать, кислород там образовывать, и, соответственно, греться. Человек может создать для себя комфортные условия где-то там в подземелье", - считает ученый.

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Жить снаружи будет холодно – температура на Плутоне достигает минус 240 по Цельсию. Это самая холодная планета в солнечной системе. Однако если зарыться на несколько сотен километров вглубь, то можно выйти на ноль градусов. Астрономы даже говорят о возможном переселении человечества.

"Рано или поздно на Земле будет катастрофа не только экологическая. 100 тысяч лет нам ничего не грозит, возможно, нам удастся научиться отворачивать астероидную опасность. Но человечество на месте не останется – рано или поздно наступит необходимость освоения новых ресурсов, построения баз на Луне", - говорит председатель астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.

Именно с Луны, где малая гравитация, удобнее всего вылетать на другие планеты, в частности на Марс. Марс – сосед Земли, значительно теплее Плутона. Климат планеты похож на арктический, хоть и кислорода нет. И по размеру Марс лишь вчетверо меньше земли, тогда как Плутон – аж в 30 раз. Первых людей на Марс планируют отправить уже по 7 лет. Среди отобранных добровольцев есть и украинец – студент из Житомира.

Футуролог Владимир Никитин убежден, что идея освоения новых планет может объединить человечество, но люди-марсиане уже никогда не будут такими, как люди-земляне. "Большинство знаний, которые преподают на Земле, там просто не нужны. История, культура – как ее преподавать? И разрыв связи с Землей, создание жизни марсианской – это будет процесс непростой", - предполагает он.

Кроме Марса и Плутона, астрономы с интересом присматриваются к другому небесному тела, орбита которого чуть дальше от марсианской – это планета Церера. Величиной она почти с Плутон, но значительно ближе к Земле и, возможно, имеет большие запасы воды. А это значит, что у человечества, кроме Земли, могут быть планеты для жизни на выбор.