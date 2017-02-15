Гаджеты Apple снабдят собственным сканером отпечатков пальцев

Описание патента было опубликовано на сайте Бюро патентов и торговых марок США.

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Как отмечает The Verge , изначально патентная заявка на технологию была подана компанией LuxVue еще в 2014 году, однако в апреле прошлого года она была перерегистрирована в связи с тем, что LuxVue была куплена Apple.

Apple patent shows a fingerprint reader built right into an iPhone screen https://t.co/I946Kp60YPpic.twitter.com/LOENvIt4VE — The Verge (@verge) February 15, 2017

Суть разработки заключается в размещении под поверхностью дисплея устройства излучающих свет микродиодов совместно с улавливающими свет инфракрасными диодами, которые и будут считывать отпечаток пальца владельца устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что компания установит в iPhone 8 дисплей от Samsung.