Гаджеты Apple снабдят собственным сканером отпечатков пальцев

11:54, 15 февраля 2017
Наука и IT
675

Компания Apple получила патент на технологию, позволяющую встраивать сканер отпечатков пальцев в сенсорный экран.

REUTERS

Описание патента было опубликовано на сайте Бюро патентов и торговых марок США.

Читайте такжеАкции Apple обновили исторический максимум

Как отмечает The Verge, изначально патентная заявка на технологию была подана компанией LuxVue еще в 2014 году, однако в апреле прошлого года она была перерегистрирована в связи с тем, что LuxVue была куплена Apple.

Суть разработки заключается в размещении под поверхностью дисплея устройства излучающих свет микродиодов совместно с улавливающими свет инфракрасными диодами, которые и будут считывать отпечаток пальца владельца устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что компания установит в iPhone 8 дисплей от Samsung.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гаджет#сканер