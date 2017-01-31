Ученые объяснили происхождение региона Ктулху на Плутоне

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Ученые предположили, что темная область на планете сформировалась в древности, когда карликовая протопланета столкнулась со своим протоспутником, который был примерно в три раза легче современного Плутона.

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В результате этого поверхность первого объекта разогрелась до 50 градусов Цельсия и выше. Это создало благоприятные условия для запуска химических реакций полимеризации, породивших наблюдаемые на современном регионе Ктулху соединения.

К своим выводам ученые пришли, проведя гидродинамическое моделирование, а также лабораторные эксперименты, имитирующие древние условия. Специалисты полагают, что механизм, предложенный для объяснения природы региона Ктулху на Плутоне, справедлив и для других объектов пояса Койпера.