При испытаниях поезда на магнитной подушке погибли 25 человек (уточненная)

В Германии в пятницу высокоскоростной поезд на магнитной подушке во время испытаний столкнулся с машиной технической помощи, что повлекло гибель 25 человек, сообщает агентство Ассошиейтед Пресс. Более 10 человек ранены.

Новый поезд, способный развивать скорость до 450 километров в час, двигался со скорости 200 километров в час.

Рудольф Шварц, представитель компании, проводившей испытания, заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор. "На данный момент установлено, что причина аварии не техническая неисправность. Это результат ошибки человека", - отметил он.

Как сообщили представители немецких властей, на место происшествия выехала канцлер Германии Ангела Меркель.

Это самая крупная железнодорожная авария в Германии с 1998 года, когда междугородный экспресс сошел с рельсов и врезался в опору моста. Тогда в катастрофе погиб 101 человек.

РИА "Новости"