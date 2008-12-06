США разместят военную базу в интернете

Представители сухопутных войск армии США объявили о намерении создать военную базу в виртуальном пространстве популярной игры Second Life, сообщает The Escapist. Таким образом американские военные планируют привлечь внимание потенциальных новобранцев, которые в перспективе могут выразить желание переместиться из виртуальной армии в реальную.

Воинская часть, по словам одного из генералов, будет представлять собой два отдельных острова. На одном из них разместится информационный центр для призывников, где можно будет узнать реальную информацию о службе в армии и контакты вербовочных пунктов, а на втором - виртуальный учебный центр. Там можно будет, к примеру, освоить азы обращения с оружием и научиться прыгать с парашютом. Выполняя задания, участники игры будут зарабатывать очки, на которые смогут приобретать виртуальные предметы одежды. Кроме этого, каждый новобранец бесплатно получит базовую экипировку.

Представитель сухопутных войск армии США, сделавший это заявление на научной конференции в одной из воинских частей, отметил, что планы по вербовке новобранцев за 2008 год выполняются в полном объеме, а от стандартных методов войска также отказываться не намерены. Тем не менее, в виртуальном мире Second Life военные также видят большой потенциал, поскольку число активных участников этого проекта составляет около 4 миллионов человек. Причем, значительная часть из них подходит по возрасту для службы в армии.

Виртуальный мир Second Life открылся для пользователей в 2003 году. Это не обычная игра, поскольку в ней нет необходимости зарабатывать очки и "прокачивать" персонаж, а также нет предусмотренных сюжетом заданий. Число зарегистрированных пользователей по состоянию на октябрь 2008 года достигло 15 миллионов и продолжает расти. Одновременно в мире Second Life находятся около 47 тысяч резидентов.

Лента.ру