Киберполиция прекратила работу еще одного онлайн-кинотеатра

Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции НПУ в Facebook.

Отмечается, что было прекращено функционирование пиратского сайта - «baltazar.org.ua», "из-за деятельности которого правообладателям был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллион гривен".

«Организатором указанного ресурса оказался 44 летний житель столицы который создал, администрировал на наполнял указанный сайт пиратским контентом. На момент проведения операции по прекращению деятельности сайта, последний ежедневно посещало около 3 тыс. граждан. В ходе проведения обысков правоохранителями было обнаружено и изъято серверное оборудование, компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование и поддержка деятельности веб-ресурса «baltazar.org.ua», – сообщает киберполиция.

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Сейчас изъятая техника направлена для проведения дальнейшей экспертизы по результатам проведения которой, организатору преступного промысла будет объявлено сообщение о подозрении за совершение преступления, предусмотренного статьей 176 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября текущего года украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угрозы, шантажа и DDOS-атак.

5 ноября 2016 года департамент киберполиции Национальной полиции Украины приостановил работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to, который нелегально обслуживал до миллиона пользователей и нанес правообладателям около 5 млн грн убытка.