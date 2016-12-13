Эфиопское радио в Канзасе и американская станция в Южной Корее: голландцы создали карту радиостанций мира

В Голландии дизайн-студии Puckey и Moniker создали карту радиостанций мира Radio Garden. Карта дает возможность слушать радиостанции разных стран, пишет "The Atlantic".

Отмечается, что в Radio Garden входят также онлайн-радио.

«Вы можете поймать эфиопскую станцию разговорного жанра в Канзасе и настроиться на американское радио посреди Южной Корее», - рассказал Джонатан Паки, один из создателей Radio Garden.

Читайте такжеКомпания-разработчик презентовала новые модели Nokia

При этом, по словам Пака, Radio Garden должна показать пользователям, что «радио не имеет границ». Для этого использовали не политическую карту мира, а спутниковые снимки, на которых не видно границ между государствами.

Разработчики отмечают, что количество радиоточек на карте увеличилось на пользу Азии и Африки, при этом пока что большинство радиостанций на карте располагаются в Европе и Америке.