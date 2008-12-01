Оказывается, ноу-хау киевского метро боится мороза и влаги

Руководство столичного метрополитена предупреждает пользователей бесконтактных карточек, что пробитые самовольно дырки в проездных, а также влияние низких и высоких температур приводят к непригодности этих проездных.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном веб-портале КП “Киевский метрополитен”.

В метро отмечают, что нередко к ним обращаются пассажиры с поврежденными бесконтактными карточками. Даже предварительный осмотр карточки свидетельствует о том, что ею пользовались не должным образом, в результате чего были сломаны ридер или антенна. Такие карточки уже никогда не будут читаться автоматическими контрольными пунктами, подчеркивают в метрополитене. Также были случаи, когда пассажиры приносили сдавать карточки с проделанным в карточке отверстием (для ношения ее на цепочке). После такого вмешательства карточка также выходит из строя.

Для пассажиров, которые хотят носить карточку на шее, метрополитен советует приобрести в торговой сети специальные аксессуары и не сверлить карточку.

В соответствии с правилами эксплуатации БК, ее нельзя охлаждать ниже минус 10 градусов по Цельсию, нагревать выше +60 градусов по Цельсию и держать во влажной агрессивной среде. БК нельзя сгибать, механически нагружать и держать в мощном электромагнитном поле. Карточку не рекомендуется хранить вместе с монетами, металлическими предметами и сотовыми телефонами. Ее рекомендовано носить в специальном защитном неметаллическом футляре или бумажнике. Во время пользования вынимать из футляра или бумажника карточку не обязательно.

Как сообщалось, в соответствии с правилами пользования проездными билетами на основе бесконтактных карточек в Киевском метрополитене, вернуть БК в кассу станции метрополитена можно при условии, что она не повреждена, не деформирована, не имеет никаких надписей.

При возвращении БК пассажиру возвращается ее залоговая стоимость, стоимость неиспользованного времени действительности ресурса не компенсируется.

При возвращении БК с признаками механических повреждений, залоговая стоимость пассажиру не возвращается. Для восстановления ресурса, который остался на билете на момент отказа, пассажиру необходимо приобрести новую БК.