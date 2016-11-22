Ученые назвали серьезные последствия для Земли в случае исчезновения Марса

Ученые следили за изменениями параметра вытянутости орбиты землеподобной планеты, которая полностью покрыта водной гладью, передает arXiv.org.

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Согласно первому сценарию, данный параметр мог бы измениться в диапазоне от 0 до 0,066, а по второму – от 0 до 0,283. В последнем случае планету бы ожидал парниковый эффект. Поверхность была бы покрыта океаном на протяжении миллиарда лет.

Стоит отметить, что работа ученых основана на трехмерной модели общей циркуляции.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA отправит на Марс новый аппарат в 2020 году. Сейчас сотрудники агентства приступают к его сборке.