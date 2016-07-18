В NASA приступают к сборке нового марсохода, который приступит к работе в 2021 году

После того как NASA утвердит дизайн нового марсохода, который пока не имеет имени, агентство приступит к сборке и испытаниям. По словам Джорджа Таху, вовлеченного в процесс создания нового мрасохода, это произойдет в начале следующего года. Летом 2020-го преемник Curiosity будет отправлен на Марс. Прибытие на Красную планету намечено на февраль 2021-го, передает NV.ua.

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Хотя новый марсоход будет во многом похож на своего предшественника, список его возможностей и задач будет больше. Так, ему предстоит искать признаки микробной жизни, которая могла существовать на Марсе. Марсоход будет собирать и сохранять образцы почвы и камней. В NASA рассчитывают, что со временем эти образцы можно будет вернуть на Землю для детального анализа.

Кроме того, марсоход получит ряд новых инструментов, предназначенных для изучения планеты. Так, в его распоряжении будут камеры более совершенные, чем у Curiosity, а также микрофон, благодаря которому можно будет услышать, как звучит Марс.

"Это будет отличная возможность для общественности впервые услышать звуки Марса, а кроме того наши инженеры получат ценную информацию", - говорит исполнительный менеджер проекта по создании марсохода Мэтт Уоллес.

Марсоход также поможет испытать экспериментальную технологию MOXIE. С ее помощью он сможет использовать углекислый газ, содержащийся в атмосфере Марса, для производства кислорода.