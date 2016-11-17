Ракета-носитель "Союз-ФГ" с новым экипажем МКС успешно стартовала с "Байконура" (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ракета-носитель стартовала 17 ноября в 22:20 по киевскому времени. , Стыковка к МКС запланирована 20 ноября в 00:01 кв.

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В составе экипажа МКС-50/51 российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Том Песке.

Они присоединятся к американцу Роберту Кимбро и россиянам Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко, которые прилетели на станцию в октябре в составе 49-й экспедиции.