Древнейшую скрижаль с Десятью заповедями продали на аукционе

На аукционе в Беверли-Хиллз за 850 тысяч долларов продали скрижаль с Десятью заповедями, возраст которой оценивают в полторы тысячи лет. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Аукционист рассказал, что табличка была вырезана примерно в 300-500 году нашей эры. Скорее всего, она украшала вход в древнюю синагогу в Израиле, разрушенную римлянами.

Условием для продажи было требование к покупателю выставить раритет в музее для всеобщего обозрения. Стартовая цена составляла 300 тыс. долларов.

Прямоугольная мраморная табличка не превышает 61 см в высоту и весит около 50 кг.

С помощью самаритянской письменности на каменной скрижали вырублены девять из десяти библейских заповедей, которые легли в основу фундаментом для иудейского и христианского вероисповедания.

Заповедь, запрещающая произносить имя Господа напрасно, отсутствует, ее заменяет местное правило для верующих одной из самаритянских общин.

По информации издания, скрижаль обнаружили в 1913 году во время строительства железнодорожной ветки в окрестностях города Явне в центральной части сегодняшнего Израиля. Тогда ее забрал домой, по всей видимости, один из рабочих. Он установил табличку во внутреннем дворике жилого дома, где она находилась до 1943 года, когда ее приобрел один археолог, у которого она и хранилась вплоть до его смерти в 2000 году.

После смерти археолога табличка досталась раввину Шаулю Шимону Дойтчу, который выставил ее на аукцион. Имя покупателя не разглашается.