Историческая находка: на Прикарпатье выкопали бивень мамонта

На Прикарпатье нашли бивень мамонта, который чрезвычайно хорошо сохранился. Находку отдали в музей. Правда, извлечь из-под земли весь бивень доисторического животного, который может достигать четырех метров в длину, людям пока не удалось. Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеБудущее рядом: ученые осуществили квантовую телепортацию в условиях города

Кусок бивня мамонта, который нашла семья Фесюков, длиной 35 сантиметров, но весит более 3 кг. Нашли его, когда копали колодец. Исторической находке предшествовала серия совпадений, без которых, убеждены Фесюки, бивень так и остался бы в земле. Они рассказали, что колодцы в Верхнем Вербеже начали высыхать, поэтому срочно пришлось копать новый. А поскольку трактор здесь не проедет – все делали вручную. В последний момент еще и сменили место поиска воды.

Сначала бивень, на который наткнулись на глубине пяти метров, приняли за камень. Но от удара он начал крошиться. Находку отвезли в Черновицкий национальный университет. Там бивень мамонта узнали сразу, законсервировали и выдали на него документ.

"На нашей территории мамонты водились везде. Жили на нашей территории от одного миллиона до 13 тысяч лет назад. То есть в ледниковую эпоху", – объясняет кандидат исторических наук, преподаватель Черновицкого национального университета Николай Илькив.

Под землей возле нового колодца остался еще кусок бивня: кость надломилась, когда ее вынимали. Забрать оставшееся рабочие побоялись, потому что их могло засыпать землей.

Журналисты отмечают, что на "черном" рынке килограмм бивня мамонта стоит около тысячи долларов. Из такой кости делают украшения.

Однако супруги единодушно решили отдать свою находку в музей. Более того, готовы принять на собственном подворье археологов, чтобы те продолжили раскопки.