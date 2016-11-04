После истории с Note 7 Samsung отзовет еще 3 миллиона стиральных машин

Производитель объявил об отзыве 2,8 миллиона стиральных машин с вертикальной загрузкой из США. Об этом сообщает CNBC.

Крышка машинки может неожиданно отрыться во время работы. Южнокорейский производитель уже получил 9 сообщений о травмах, среди которых перелом челюсти, ушиб плеча и другие связанные с падениями травмы.

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Компания получила 733 сообщения об излишней вибрации или отсоединении крышки стиральных машин.

Отозваны будут 34 модели стиральных машин с вертикальной загрузкой, произведенные между мартом 2011 и ноябрем 2016 года стоимостью $450-$1,500.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств. Причиной стали случаи возгорания аккумуляторов при зарядке. Всего было выявлено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.