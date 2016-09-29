"Взрывная" техника Samsung: после телефонов в зону риска попали стиральные машины

Компания Samsung активно обсуждает с Комиссией по безопасности потребительских товаров США возможные риски использования некоторых стиральных машин с вертикальной загрузкой, произведенных в период с марта 2011 до апреля 2016 года.

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"В редких случаях эти стиральные машинки могут аномально сильно вибрировать при стирке постельного белья, громоздких и водонепроницаемых вещей. Есть риск травмирования и повреждения имущества", - говорится в заявлении компании.

Samsung советует владельцам машин с дефектом использовать для таких вещей деликатный режим стирки. В этом режиме подобных проблем не наблюдалось.

Сейчас компания работает над тем, чтобы исправить дефект в уже проданных машинах с вертикальной загрузкой и предотвратить инциденты в будущем. Пока для проверки на сайте производителя появилась форма, в которую можно ввести серийный номер своей машинки и узнать, попадает ли она в зону риска.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal, в августе три потребителя подали иск против Samsung, утверждая, что их машины внезапно взорвались во время использования.

По словам одной из них, Мишель Сото Филдер из Техаса, ее стиральная машина Samsung, купленная в июне 2012 года, неожиданно взорвалась в феврале 2016 года. Согласно жалобе, поданной в окружной суд США в Нью-Джерси, взрыв был настолько сильным, что привел к вмятине в стене гаража, где находилась стиральная машина.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств. Причиной стали случаи возгорания аккумуляторов при зарядке. Всего было выявлено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.