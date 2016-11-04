Руководство Samsung в Китае на коленях извинилось за взрывоопасный смартфон Note 7 (фото)

17:44, 04 ноября 2016
Наука и IT
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На днях в Китае представители компании Samsung извинялись на коленях перед местными партнерами за взрывной Note 7.

Weibo.com

Об этом пишет Tech Today.

Более двадцати человек стали на колени во время встречи представителей Samsung с дилерами в китайском городе Шицзячжуан. Фотографии события появились в соцсети Weibo и стали очень популярными.

Интернет-пользователи дополняли снимки такими комментариями, как "Samsung поставила китайцев на колени ради продаж".

За такой жест китайского подразделения Samsung пользователи раскритиковали компанию, обвинив ее в неуважении к китайской культуре. Дело в том, что в китайской культуре встать на колени – это исключительный жест. Китаец может стать на колени перед богом или в знак благодарности перед своими родителями в особых случаях. Он также опустится на колени в ситуации отчаяния.

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Позже пресс-служба компании пояснила, что на колени опустились корейские топ-менеджеры компании. Компания рассказала, что они сделали это в знак благодарности за то, что много китайских дилеров заказали продукты Samsung, несмотря на скандал со взрывами смартфонов Galaxy Note 7.

"Samsung – корейская компания. В корейской культуре преклонение колен считают жестом благодарности и уважения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после того, как появились сообщения об их возгорании во время подзарядки.

Американские компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US уже прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Samsung сообщила, что временно прекратит производство, продажу и замену смартфонов.

Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).

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