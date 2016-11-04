Руководство Samsung в Китае на коленях извинилось за взрывоопасный смартфон Note 7 (фото)

Об этом пишет Tech Today.

Более двадцати человек стали на колени во время встречи представителей Samsung с дилерами в китайском городе Шицзячжуан. Фотографии события появились в соцсети Weibo и стали очень популярными.

Интернет-пользователи дополняли снимки такими комментариями, как "Samsung поставила китайцев на колени ради продаж".

За такой жест китайского подразделения Samsung пользователи раскритиковали компанию, обвинив ее в неуважении к китайской культуре. Дело в том, что в китайской культуре встать на колени – это исключительный жест. Китаец может стать на колени перед богом или в знак благодарности перед своими родителями в особых случаях. Он также опустится на колени в ситуации отчаяния.

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Позже пресс-служба компании пояснила, что на колени опустились корейские топ-менеджеры компании. Компания рассказала, что они сделали это в знак благодарности за то, что много китайских дилеров заказали продукты Samsung, несмотря на скандал со взрывами смартфонов Galaxy Note 7.

"Samsung – корейская компания. В корейской культуре преклонение колен считают жестом благодарности и уважения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после того, как появились сообщения об их возгорании во время подзарядки.

Американские компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US уже прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Samsung сообщила, что временно прекратит производство, продажу и замену смартфонов.

Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).