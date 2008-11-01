"Одноклассники.ру" сделали платной регистрацию

Популярная социальная сеть "Одноклассники.ру", охватывающая 22 миллиона пользователей, сделала платной регистрацию, сообщает РИА "Новости".

Чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо отправить платное SMS-сообщение, иначе участник сети не сможет отправлять сообщения и посещать страницы других пользователей.

"В данный момент Вы пользуетесь ограниченной версией сайта и не можете отправлять сообщения, оценивать фотографии, оставлять комментарии в форумах и посещать страницы других пользователей. Чтобы пользоваться сайтом в полном объеме, активируйте свой профиль с помощью SMS-сообщения!" - такая информация появляется на экране после того, как регистрирующийся вводит личные данные и подтверждает свое намерение зарегистрироваться на сайте.

Стоимость услуги - около 30 российских рублей (6 грн.) в зависимости от оператора мобильной связи. SMS-активация профиля, согласно сообщению, требуется только один раз.

Владельцы сайта называют такую меру вынужденной: "Это вынужденная мера, необходимая для поддержания порядка на сайте и защиты всех пользователей от автоматической рассылки спама".

Уже зарегистрированным пользователям активировать учетную запись пока не предлагают.