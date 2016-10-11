Обама хочет отправить людей на Марс в ближайшие 15 лет

Осуществить это, по его мнению, удастся в ближайшие 15 лет. Обама также подчеркнул важность сотрудничества с частными компаниями в строительстве жилых модулей, которые смогут поддерживать жизнедеятельность астронавтов на протяжении длительного путешествия в космосе, пишет Deutsche Welle.

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«Мы поставили новую цель, жизненно важную для следующего раздела истории Америки в космосе: отправить людей на Марс до 2030-х годов и вернуть их безопасно на Землю с конечной задачей одного дня остаться (на Марсе – УНИАН) на долгое время», - написал американский президент в гостевой статье на сайте телеканала CNN.

Издание напоминает, что в конце сентября предприниматель и изобретатель Илон Маск анонсировал возможность путешествий на Марс за 200 тыс. долларов. По замыслу Маска, транспортировать людей на Красную планету имеет многоразовый космический корабль. Колония должна состоять из миллиона человек, что сделает ее самоокупаемой. Процесс колонизации займет около 100 лет.

В прошлом году NASA обнаружила на Марсе потоки воды.