В России появится "интернет-разведка"?

Совет главных конструкторов ряда предприятий и организаций Минобороны РФ работает над созданием новой структуры военной разведки, сообщил в интервью "Времени новостей" генеральный директор - генеральный конструктор Тульского НПО "Стрела" доктор технических наук Николай Зайцев.

Так называемая "интернет-разведка" (имеются в виду прежде всего сетецентрические технологии) будет использовать космические, авиационные и наземные средства.

По словам Николая Зайцева, раньше каждое средство вооружения, например артиллерия, имело свой командный пункт, который давал информацию для стрельбы. Сегодня этого недостаточно, и современным армейским подразделениям необходимо видеть все пространство боя сразу. Для этого есть космические, авиационные и наземные средства разведки. Поскольку каждое из них в отдельности не решает основную задачу разведорганов, необходимо использовать все в совокупности. Данное направление, по словам Н.Зайцева, а мировая тенденция.

НПО "Стрела" производит для армии радары различного назначения, которые и могут включены в общую сеть разведки, целеуказания и ведения боеприпаса до цели.