Названа причина поломки Большого адронного коллайдера

Специалисты Европейского центра ядерных исследований (CERN) в четверг опубликовали предварительный отчет о расследовании причин поломки Большого адронного коллайдера, произошедшей 19 сентября, сообщает Лента.ру.

Ученые пришли к выводу, что причиной аварии стал сбой в электрической цепи, возникший при повышении силы тока на дипольном магните. Возникшая в результате сбоя электрическая дуга пробила емкость с жидким гелием, который используется для охлаждения установленных в коллайдере магнитов.

В результате один из магнитов сектора 3-4, в котором произошла поломка, вышел из сверхпроводящего состояния и нагрелся до 100 градусов Кельвина (-173 по Цельсию). Кроме того, в туннель БАКа вылилось около тонны жидкого гелия, а в некоторых частях туннеля был нарушен вакуум.

Сразу же после возникновения сбоя сработали системы обеспечения безопасности коллайдера, которые свели к минимуму последствия аварии. По утверждению CERN, никаких проблем с возобновлением работы коллайдера и предотвращением подобных аварий в будущем у ученых нет.

Как сообщалось ранее, на ремонт Большого адронного коллайдера у ученых уйдет несколько месяцев. Ожидается, что работа самого большого в мире ускорителя элементарных частиц будет возобновлена в 2009 году.