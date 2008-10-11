Талибов победят мобильными телефонами и интернетом

Британское правительство рассматривает радикально новый план противостояния пропаганде исламистского движения "Талибан" в Афганистане, сообщает BBC News. В частности, защитить рядовых афганцев от пагубного влияния талибов помогут мобильные телефоны и интернет.

По имеющимся оценкам, сейчас в Афганистане примерно полмиллиона пользователей интернета и около 6 миллионов обладателей мобильных телефонов, и среди них уже получили широкое хождение враждебные в отношении Запада видеоролики. Для борьбы с идеологической монополией "Талибана" один из внештатных консультантов правительства разработал оригинальный план, который, как сообщается, получил в министерстве иностранных дел благосклонную оценку.

Предполагается, что Великобритания через некоммерческие организации распространит телефоны с видеокамерами среди афганцев, и те станут на них снимать видео для персональных "видеодневников". Таким образом, как надеются британцы, жители Афганистана смогут отснять до сотни самодеятельных фильмов, которые следующим летом примут участие в специально организованном фестивале.

Лента.ру