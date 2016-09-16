Samsung обменяет или компенсирует стоимость 1 миллиона Galaxy Note 7 в США

Южнокорейская компания Samsung обменяет на новые или компенсирует цену 1 миллиона отзываемых смартфонов Galaxy Note 7 в США, сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

"В четверг американская Комиссия по определению безопасности товаров массового потребления (Consumer Product Safety Commission, CPSC) сообщила об отзыве около 1 миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7, батарея которых может воспламениться. Ведомство отметило, что оно получило 92 сообщения о перегреве батареи в США, в том числе 26 сообщений об ожогах и 55 - о нанесении ущерба имуществу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы отзываемых смартфонов могут обменять их на новый Samsung Galaxy Note 7. Кроме того, предполагается обмен отзываемого смартфона на смартфон Galaxy S7 или Galaxy S7 edge с доплатой за разницу в ценах. Также, возможен полный возврат средств за отзываемый смартфон.

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"Безопасность потребителей всегда была нашим главным приоритетом... Мы просим владельцев незамедлительно выключить свои устройства Note 7 и получить устройство на замену или возмещение с помощью нашей программы обмена", - приводятся в релизе слова президента Samsung Electronics America Тима Бакстера (Tim Baxter).

Продажи Galaxy Note 7 начались в десяти странах мира 19 августа. На территории России смартфон должны были начать продавать 26 августа, но затем открытие продаж перенесли на 16 сентября, а после - на неопределенный срок.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея). Штат сотрудников на апрель 2016 года составляет около 319 тысяч человек в 84 странах мира.