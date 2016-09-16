В США требуют отозвать миллион взрывоопасных Galaxy Note 7

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) потребовала отозвать в стране смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в связи с проблемами аккумулятора, сообщает CNBC со ссылкой на заявление главы CPSC Эллиота Кэя.

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Он уточнил, что отзыву подлежит около 1 млн смартфонов.

«Я призываю всех владельцев воспользоваться этим отзывом немедленно», - сказал Кэй.

По его словам, купившие смартфон могут либо обменять его, либо вернуть деньги.