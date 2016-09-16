В США требуют отозвать миллион взрывоопасных Galaxy Note 7
01:20, 16 сентября 2016Наука и IT
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Владельцы смартфона смогут либо обменять его, либо вернуть деньги.
Купившие смартфон могут либо обменять его, либо вернуть деньги / mobiltelefon.ru
Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) потребовала отозвать в стране смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в связи с проблемами аккумулятора, сообщает CNBC со ссылкой на заявление главы CPSC Эллиота Кэя.
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Он уточнил, что отзыву подлежит около 1 млн смартфонов.
«Я призываю всех владельцев воспользоваться этим отзывом немедленно», - сказал Кэй.
По его словам, купившие смартфон могут либо обменять его, либо вернуть деньги.
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