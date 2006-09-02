Fiat готовит новое поколение Lancia Delta (рисунок)

Концерн Fiat планирует выпустить новое поколение легендарной модели Lancia Delta, сообщает Channel4.com. Концепт автомобиля будет представлен в Италии уже через неделю на праздновании столетия автомобилей Lancia.

Компактный хэтчбэк Lancia Delta будет построен на той же платформе, что и новый Fiat Brava, однако, как ожидается, его колесная база станет длинее. Кроме того, Lancia Delta получит более мощные двигатели. Это будут бензиновые моторы, оснащенные турбонаддувом объемом 1,4 литра и мощностью 120 и 150 лошадиных сил, а также 190-сильный 1,8-литровый силовой агрегат. Их дополнят дизели объемом 1,6 и 2,0 литра и мощностью 120 и 165 лошадиных сил соответственно. Позднее ожидается появление "заряженной" полноприводной версии Lancia Delta Integrale, которая станет конкурировать с Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza WRX STI

Продажи новой Lancia Delta должны начаться в 2008 году. Новое поколение Fiat Brava появится раньше: дебют этого автомобиля состоится на автосалоне в Париже осенью этого года, а его продажи начнутся в 2007 году.

Автолента.ру