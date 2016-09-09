Вank of America рассказал своим клиентам, почему мир может оказаться матрицей

В документе говорится, что к этой теории уже склоняются многие ученые, сообщает Дождь со ссылкой на издание Business Insider.

По мнению авторов записки, аргументом в поддержку этой версии является то, что человечество уже «приближается к технологии фотореалистичного 3D-моделирования, в котором могут одновременно участвовать миллионы людей».

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Можно предположить, что «с развитием искусственного интеллекта и компьютеров представители цивилизаций будущего могли решить создать симуляцию своих предков», говорится в письме банка клиентам.

В документе приводятся мнения бизнесмена Илона Маска, шведского философа Ника Бострома и ученого Деграсса Тайсона. Маск ранее заявлял, что люди — это компьютерная игра другой цивилизации, Бостром выпустил книгу «А не живем ли мы в „Матрице“?», а Тайсон утверждал, что Вселенная — это всего лишь компьютерная модель.

Банк приводит три возможных сценария для человечества. Первый — это вымирание до достижения «постчеловеческой» стадии. Второй — достижение «постчеловеческого» этапа, но без компьютерного моделирования истории. Третий вариант подразумевает, что люди уже находятся в «матрице».