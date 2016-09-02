В Сети появилось видео момента взрыва ракеты-носителя Falcon 9

Соответствующая видеозапись с моментом взрыва обнародована на Youtube-странице USLaunchReport.

Однако причина инцидента до сих пор неизвестна. Запуск ракеты должен был состояться 3 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября около 9 утра по местному времени произошел взрыв на используемой компанией SpaceX пусковой платформе SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 20 минут было еще несколько взрывов, которые ощущались в зданиях, расположенных на расстоянии нескольких километров.

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SpaceX сообщила, что во время взрыва были потеряны ракета-носитель Falcon 9 со спутником израильской Spacecom Ltd, мощности которой компания планировала использовать Facebook проекта по обеспечению доступа в интернет в ряде стран Африки. В сообщении SpaceX отмечалось, что причиной взрыва стала "аномалия" на пусковой платформе. Во время происшествия никто не пострадал.

Компания SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. Она занимается производством космической техники. Ранее SpaceX успешно разработала и запустила в космос ракету-носитель легкого класса Falcon 1 и среднего класса Falcon 9. Несколько раз SpaceX удавалось сделать удачную посадку нижней ступени Falcon 9 на землю и морскую платформу.