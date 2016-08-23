Японцы предложили использовать электронные отходы для изготовления медалей Олимпиады-2020
19:56, 23 августа 2016Наука и IT
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Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио задумались об использовании драгоценных металлов, полученных из переработанных электронных устройств, для изготовления призовых медалей.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Engadget.
Отмечается, что большая часть получаемых с помощью переработки металлов уже используется для производства новой техники. Для осуществления своего проекта организаторам Олимпиады придется привлекать партнеров, которые организуют сбор и переработку электронных отходов.
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Авторы инициативы считают, что проект позволит каждому жителю Японии помочь в подготовке страны к Олимпийским играм.
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