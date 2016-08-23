Японцы предложили использовать электронные отходы для изготовления медалей Олимпиады-2020

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Engadget.

Отмечается, что большая часть получаемых с помощью переработки металлов уже используется для производства новой техники. Для осуществления своего проекта организаторам Олимпиады придется привлекать партнеров, которые организуют сбор и переработку электронных отходов.

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Авторы инициативы считают, что проект позволит каждому жителю Японии помочь в подготовке страны к Олимпийским играм.

Ранее Apple выпустила ролик, в котором голосовой помощник Siri встречается с роботом Liam, отвечающим за разборку устройств.