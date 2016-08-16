Google разрабатывает совершенно новую операционную систему Fuchsia OS - СМИ

Долгое время в качестве основы для операционных систем Google использовала ядро Linux: Android, Chrome OS и другие системы построены именно таким образом, пишет AIN.UA.

Официально компания не заявляла о создании новой ОС. Планы Google стали известны благодаря загадочному описанию нового проекта на GitHub, крупнейшем веб-сервисе для хостинга и совместной разработки IT-проектов: «Pink + Purple = Fuchsia (a new Operating System)», или «Розовый + фиолетовый = фуксия (новая ОС)».

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Fuchsia OS базируется на LK (Little Kernel) и Magenta. LK – это микроядро размером от 15 до 20 КБ, созданное для небольших встраиваемых устройств. Magenta — более крупное и продвинутое ядро, разработанное на базе LK, например, в Magenta есть понятие процесса, а в LK — нет.

Fuchsia, судя по всему, будет гибридной системой, использующей одно из двух ядер в зависимости от того, на каком устройстве она работает. Известно, что ОС поддерживает 32- и 64-битные ARM-процессоры. Основной язык программирования – Dart, а поддержка Flutter указывает на использование Material Design в пользовательском интерфейсе.

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Пока что не совсем понятно предназначение Fuchsia OS: Google создает все больше IoT-устройств, вроде умного домашнего роутера OnHub или Google Home. Вполне возможно, компании понадобилась более легкая операционная система для использования в подобных продуктах. Однако интересно выглядит и возможность масштабирования новой ОС на другие типы оборудования (вплоть до смартфонов и ПК) – особенно учитывая, что граница между Android и ChromeOS все больше стирается.

Известно, что в разработке Fuchsia OS принимают участие Трэвис Гейзельбрехт (работавший над BeOS, iOS и webOS), Брайан Свитлэнд (Android, BeOS и Hiptop OS), а также программные инженеры Google, в том числе Петр Хосек.