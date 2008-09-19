Apple обогнала Toshiba по числу проданных в США ноутбуков

Доля Apple на американском рынке розничных продаж ноутбуков во втором квартале 2008 года перевалила за 10 процентов, пишет Register Hardware со ссылкой на данные NPD DisplaySearch. За год доля корпорации выросла с 6,6 до 10,6 процента. Тем самым Apple заняла четвертое место на рынке, обогнав Toshiba, которая теперь занимает пятое место.

Первое место на рынке ноутбуков в США в настоящее время занимает Dell, на ее долю приходится 21,9 процента ноутбуков. Немного отстает HP с 21,4 процента. Третье место занимает Acer с 14,4 процента.

В Европе доля Apple на рынке ноутбуков гораздо ниже и составляет менее 5,5 процента, причем компания даже не входит в пятерку главных игроков.

Apple на европейском рынке обгоняют HP (20,5 процентов), Acer (17,9 процента), Dell (12,5 процента) и Toshiba (11,7 процента). Пятое место с небольшим отрывом от Apple занимает Asus.

Лента.ру