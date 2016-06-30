Ученые допускают существование озер на Церере

Посвященные этому исследования опубликованы в журналах Nature и Nature Geoscience, передает Лента.ру.

В первой публикации ученые проанализировали данные, собранные в видимом и инфракрасном диапазонах спектрографом автоматической станции Dawn. Они указывают на наличие на поверхности небесного тела карбонатов натрия, смешанных с силикатами. Ученые предполагают, что на поверхность карликовой планеты они попали из ее недр после столкновения с астероидом.

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Во второй публикации ученые прояснили происхождение и состав соленой жидкости, которая заполнила кратеры после падения астероидов, а потом затвердела. Геофизики полагают, что большинство кратеров с пятнами на Церере расположены слишком глубоко для того, чтобы состоять только изо льда. Это позволило ученым оценить состав подповерхностного слоя небесного тела: на 30-40 процентов он состоят из водяного льда, а на 60-70 процентов — из силикатных пород с включениями гидратированных солей и клатратов.