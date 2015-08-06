NASA создало видео-экскурсию по поверхности Цереры

Специалисты NASA подготовили своеобразную видео-экскурсию по главным достопримечательностям на поверхности Цереры – кратеру Оккатор с загадочными белыми пятнами и горе-пирамиде, используя снимки и данные по топографии карликовой планеты, собранные зондом Dawn.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Эта гора является самым высоким пиком на поверхности Цереры из числа тех, которые нам удалось обнаружить к сегодняшнему дню. Что удивительно, эта пирамида и история ее появления, по всей видимости, не связана с рождением какого-либо кратера. Почему она вообще существует в этом богом забытом месте? Мы пока не знаем, но надеемся, что очередное сближение с Церерой приблизит нас к ответу", — заявил Пол Шенк (Paul Schenk) из Института Луны и планет (LPI) в Хьюстоне.

Шенк и его коллеги использовали снимки поверхности и топографическую карту поверхности Цереры, переданную на Землю на прошлой неделе, для составления трехмерной модели карликовой планеты и подготовки видеоролика-экскурсии по ее поверхности, который позволяет пользователям сети впервые взглянуть на трехмерную форму достопримечательностей Цереры.

Что интересно, при составлении этой карты ученые раскрыли несколько новых черт белых пятен в кратере Оккатор, которые в очередной раз сделали их природу еще более непонятной. До этого открытия планетологи склонялись в сторону того, что они представляют собой залежи водяного льда, однако измеренное Шенком и его коллегами альбедо – отражающая способность – белых пятен оказалась заметно ниже, чем у льда.

По словам другого представителя научной команды Dawn, руководителя миссии Кристофера Рассела, сейчас ученые измеряют альбедо различных солей на Земле, пытаясь найти или подобрать такое значение, которое соответствовало бы тем, которые характерны для пятен на Церере.

Как отмечает планетолог, тайна "пирамиды" и белых пятен может быть приоткрыта в середине августа, когда Dawn завершит очередной цикл снижения орбиты и сократит дистанцию с Церерой с 4,5 до 1,5 тысяч километров.

Американский зонд Dawn, запущенный NASA в конце сентября 2007 года, стал первым космическим аппаратом, который, изучив одно небесное тело — Весту, один из крупнейших астероидов, сошел с ее орбиты спустя год и направился к другому — Церере, самой близкой к Земле карликовой планете.

Dawn успешно достиг своей цели 6 марта текущего года в 16 часов 36 минут и приступил к изучению поверхности и недр Цереры, что продолжится около 16 месяцев. Он первым "увидит" карликовую планету так близко. Изучение обеих крупнейших протопланет, считают ученые, поможет им определить, каким образом формировались планеты в "молодой" Солнечной системе.

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Во время начала третьего планового снижения орбиты, 30 июня, зонд Dawn пережил сбой и перешел в безопасный режим, в котором он пробыл почти три недели. За это время инженеры NASA выяснили, что проблема заключалась в неправильной работе системы, которая управляет положением одного из трех ионных двигателей зонда, и решили ее, перейдя на другой двигатель.