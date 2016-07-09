NASA показало снимки водных каньонов Марса

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Научный инструмент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) обнаружил 41 участок, на котором подозревается существование спадающих со склонов потоков жидкой воды: темные линии появляются в летний период и пропадают в зимний. Число таких потоков на каждом из участков размером 5,4 на 12,0 километра оценивается в тысячу.

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Источником соленой воды в летнее время ученые называют подповерхностные замороженные льды. Объем воды, который может призводить к образованию таких потоков, оценивается в 30-100 тысяч кубических метров. Эта жидкость могла бы заполнить примерно 10-40 олимпийских бассейнов.

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Долины Маринера в приэкваториальной части Марса представляют собой самый большой каньон в Солнечной системе. Его протяженность оценивается в 4,5 тысячи километров.