Ученые получили частицу Юпитера на Земле

Статья авторов опубликована в журнале Physical Review B, передает N+1.

Металлический водород возникает при очень высоком давлении (около миллиона атмосфер) и высоких температурах. Такие условия существуют в ядрах планет-гигантов вроде Юпитера или Сатурна. Металлический водород является хорошим проводником электричества, поскольку электроны и протоны в нем существуют раздельно. Поэтому ученые предполагают, что мощные электротоки порождают магнитное поле Юпитера.

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В лаборатории физики наблюдали за превращением водорода из жидкого диэлектрика в жидкий металл. Чтобы довести вещество до такого состояния, его зажали между двух кончиков алмаза, размер которых не превышал 100 микронов, и нагрели с помощью коротких вспышек лазера, интенсивность которых каждый раз возрастала. Исследователи довели водород до температуры около 1900 градусов Цельсия и подвергли его давлению в 1,1-1,7 мегабар.

В результате ученым удалось зарегистрировать переход водорода в состояние жидкого металла. Это событие наблюдалось не напрямую, так как вещество переходит в другое состояние за доли секунды, а потом так же быстро разрушается. Вместо этого ученые наблюдали за изменением коэффициента пропускания и отражения.

Данные экперимент помогает объяснить, какие процессы могут происходить в недрах газовых гигантов. Также, по мнению ученых, в будущем металлический водород сможет быть использован в качестве ракетного топлива или как сверхпроводник, способный существовать в комнатной температуре.

Напомним, ученые NASA опубликовали изображение большого красного пятна на поверхности Юпитера, которое представляет собой гигантский ураган.