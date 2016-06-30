Kyiv Smart City презентовал сервис для контроля легальности размещения наружной рекламы в столице

Об на пресс-конференции сообщил руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

«Мы сделали проект совместно с нашими партнерами из Open ADV, который предоставляет информацию о рекламных площадях в столице», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции сооснователь Open ADV Александр Плива отметил, что в сфере наружной рекламы есть три проблемы: недовольство жителей столицы ее количеством, сложность при получении бизнесом разрешительных документов у столичных властей и связанное с этим недоверие всех участников рынка друг к другу.

По его словам, сервис вмещает информацию о наружной рекламе, которая размещена легально, возможность оставлять электронные обращения, электронный разрешительный центр, позволяющий бизнесу получить необходимые документы для размещения рекламы.

«Наш проект позволяет гражданам влиять на внешний вид города (через жалобы и предложения в электронном виде, на которые власти обязаны ответить – УНИАН) и контролировать осуществление платежей за рекламу в бюджет. Бизнес получает простоту оформления разрешительных документов … Городская власть получает бесплатный электронный сервис, который позволяет контролировать эту проблемную сферу», - отметил Плива.

Как сообщал УНИАН, операторы наружной рекламы Украины считают необходимым внести изменения в закон о рекламе, в частности в ту его часть, которая регламентирует деятельность операторов наружной рекламы, и на законодательном уровне установить сроки выдачи разрешительных документов, схемы размещения рекламных конструкций в городах, перечень запретов на выдачу разрешений, а также понятие демонтажа рекламных конструкций.

Ассоциация наружной рекламы Украины в марте предлагала за свой счет разработать и реализовать в Киеве схему размещения рекламных конструкций, предполагающую сокращение количества рекламных плоскостей до 2020 года на 30%.