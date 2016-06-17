В Facebook обнаружили скрытую футбольную игру
08:57, 17 июня 2016Наука и IT
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В мессенджере соцсети Facebook пользователи обнаружили скрытую игру.
В Facebook теперь можно пофутболить мяч / youtube.com
Как следует из опубликованного на Youtube соответствующего видео, для того, чтобы посоревноваться в футболе с кем-то из "друзей" в Facebook, необходимо обновить приложение мессенджера, выбрать одного из "друзей" и отослать ему эмодзи в виде футбольного мяча.
Игра откроется после двойного клика на отправленный эмодзи.
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Скрытая игра работает как на смартфонах с операционной системой Android, так и на смартфонах на iOS.
Напомним, в марте в Facebook-мессенджере также появилась игра в баскетбол, запускаемая аналогичным образом.
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