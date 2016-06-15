Телевизор остается в прошлом: соцсети стали главным источником новостей для интернет-пользователей в мире

20:43, 15 июня 2016
Наука и IT
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Более половины интернет-пользователей во всем мире получают новости из социальных медиа.

REUTERS

Об этом свидетельствуют данные исследования Института по изучению журналистики Reuters, передает ZN.UA.

По данным опроса, Facebook играет все более важную роль в распространении новостей, его используют 44% респондентов, еще 19% указали на YouTube, 10% получают новости из Twitter.

Впервые социальные медиа обогнали телевидение в качестве основного источника новостей для группы возрасте от 18 до 24 лет. Указали на социальные сети 28% опрошенных молодых людей по сравнению с 24%, которые смотрят новости по телевизору.

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Более половины респондентов заявили, что они используют смартфоны для доступа к новостям, с самыми высокими уровнями в Швеции (69%), Южной Корее (66%) и Швейцарии (61%).

В Великобритании и Соединенных Штатах смартфоны для получения новостей впервые обогнали компьютеры и ноутбуки.

Опрос проводился в интернете в 26 странах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. В исследовании участвовали 50 тысяч человек.

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