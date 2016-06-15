Телевизор остается в прошлом: соцсети стали главным источником новостей для интернет-пользователей в мире

Об этом свидетельствуют данные исследования Института по изучению журналистики Reuters, передает ZN.UA.

По данным опроса, Facebook играет все более важную роль в распространении новостей, его используют 44% респондентов, еще 19% указали на YouTube, 10% получают новости из Twitter.

Впервые социальные медиа обогнали телевидение в качестве основного источника новостей для группы возрасте от 18 до 24 лет. Указали на социальные сети 28% опрошенных молодых людей по сравнению с 24%, которые смотрят новости по телевизору.

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Более половины респондентов заявили, что они используют смартфоны для доступа к новостям, с самыми высокими уровнями в Швеции (69%), Южной Корее (66%) и Швейцарии (61%).

В Великобритании и Соединенных Штатах смартфоны для получения новостей впервые обогнали компьютеры и ноутбуки.

Опрос проводился в интернете в 26 странах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. В исследовании участвовали 50 тысяч человек.