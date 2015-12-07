"ВКонтакте" планирует изменить ленту новостей - СМИ

Об этом рассказали несколько источников, близких к соцсети, пишет Известия.

По данным издания, лента новостей должна будет формироваться на основе предпочтений конкретных пользователей.

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Причиной тому, по словам одного из источников, стало недовольство многих пользователей, что они не видят новости друзей, а вынуждены просматривать контент групп и сообществ, который те публикуют в определенное время, для охвата большего количества пользователей.

Тестовая версия станет доступна небольшой группе пользователей.

Отмечается, что сейчас все соцсети добиваются, чтобы пользователи следили за новостями именно своих друзей, ведь именно их они с удовольствием комментируют. "Паблики" чаще всего лишь пролистывают.

Например, сервис микроблоков Twitter, например, направляет уведомления, что друзья пользователя активно участвуют в таком-то обсуждении.

Стоит отметить, что в пресс-службе соцсети от комментариев отказались.