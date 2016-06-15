Астрономы спрогнозировали встречу людей с инопланетянами

Об этом сообщает naked-science.

Ученые из Корнельского университета заявили о том, что ждать контакта с разумными инопланетянами в ближайшее время не стоит. По мнению исследователей, разумная жизнь живет на расстоянии 1500 световых лет от Земли, а значит, контакта с ней можно ожидать не ранее, чем через 1500 лет.

Свои выводы ученые озвучили на ежегодной встрече Американского астрономического общества. Ученые заявили о том, что земляне до сих пор не смогли найти разумную жизнь во Вселенной из-за огромных размеров космоса.

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Исследователи просчитали то, каких пределов достигли сигналы человечества. По мнению ученых, человечество вышло в космос вместе с появлением радио и телевидения.

Согласно расчетам ученых, человечество смогло охватить сферу, в которой располагаются три тысячи землеподобних планет, лишь небольшая часть которых может оказаться обитаемой.

На данный момент "зона коммуникации" охватила менее тысячной доли процента звезд от общего числа звезд Млечного Пути.

Через 1500 лет "зона коммуникации" охватит уже половину звезд галактики и тогда можно ожидать контакта с инопланетянами.

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Ранее другая группа ученых попыталась дать свое объяснение отсутствию контактов с представителями иных миров. По их мнению, наша Земля представляет собой уникальное явление, а жизни на других планетах может попросту не быть.