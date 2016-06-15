Компьютерный сбой уничтожил данные о расследованиях ВВС США с 2004 года

Как передает N+1, это все расследования, проведенные военными с 2004 года. Что именно стало причиной сбоя, пока не установлено. Компания Lockheed Martin, обслуживающая базу данных американских ВВС, объявила, что пока не может сказать, удастся ли восстановить потерянную информацию.

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По данным ВВС США, Lockheed Martin, на серверах которой произошел сбой, в течение двух недель пыталась восстановить утраченные данные, но безуспешно. Военные планируют привлечь специалистов по кибербезопасности из Пентагона и частных компаний. Кроме того, проводится расследование, которое должно установить причины сбоя.

В настоящее время специалисты ВВС США не рассматривают версию, что сбой был чьим-то злым умыслом. Другие подробности не раскрываются. В утраченных записях содержалась информация абсолютно обо всех расследованиях ВВС США, начиная конфликтами между гражданскими сотрудниками и заканчивая случаями мошенничества и краж.