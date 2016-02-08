180 тысяч пользователей iPhone столкнулись с "Ошибкой 53"
01:51, 08 февраля 2016Наука и IT
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«Ошибка 53» появляется на экране ряда продуктов Apple при нажатии кнопки Home со встроенным датчиком отпечатков пальцев Touch ID.
REUTERS
Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Ведомости по информации The Guardian.
В ответ на публикацию газете корпорация Apple сообщила, что данный сбой возникает по причине работ по проверки безопасности продуктов корпорации. «IOS проверят, сочетается ли Touch ID с другими компонентами вашего устройства», - сообщает корпорация.
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По данным сайта iFixit. посвященному ремонту устройств, о проблеме с телефоанми заявили более 180 000 пользователей iPhone.
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