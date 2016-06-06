В сети появились данные 100 миллионов аккаунтов "ВКонтакте" - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Motherboard.

Сводку о базе данных со сведениями о пользователях «ВКонтакте» опубликовал сайт LeakedSource, занимающийся мониторингом утечек. На продажу базу выставил хакер, действующий под ником Peace.

По информации LeakedSource, база данных предоставлена пользователем с ником Tessa88. В конце мая человек с таким же псевдонимом "слил" базу на 400 с лишним миллионов аккаунтов MySpace. Утечка, как утверждает хакер Peace, произошла между 2011 и 2013 годом, что объясняет отсутствие привязки некоторых аккаунтов к телефону (ранее она не требовалась).

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Как сообщает Motherboard, в базе содержится информация о 100544934 аккаунтах, включая имена, фамилии, email, номера телефонов и пароли пользователей. При проверке 100 случайно выбранных аккаунтов в 92 случаях пароли от них оказались актуальными, отмечает издание.

При этом, по сведениям Motherboard, у хакеров есть личные данные еще 71 миллиона пользователей, которые пока не выставлены на продажу

Согласно анализу LeakedSource, самым популярным оказался пароль «123456» (709067 аккаунтов). Среди других распространенных паролей — «QWERTY», «123123» и «QWERTYUIOP». Почти половина (41 миллион) аккаунтов имеют привязку к электронной почте Мейл.ру.