Астрофизики назвали точную массу Млечного Пути

Галактика вместе со звездами, черными дырами, космической пылью и темной материей тяжелее Солнца (которое примерно в 333 тыс. раз тяжелее Земли) в 700 млрд раз, причем на темную материю приходится около 88% массы Млечного Пути, передает Lenta.ru.

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Новое исследование уделило особое внимание роли темной материи в галактике и учитывает всю гравитационную массу звездного скопления, которое в диаметре достигает 100-120 тыс. световых лет.

Ранее ученые полагали, что Млечный Путь тяжелее Солнца в триллион раз. Новое исследование показало, что галактика легче на 300 млрд солнечных масс. Ученые продолжают уточнять массу звездного скопления.

Спиральная галактика Млечный Путь содержит в центре сверхмассивную черную дыру Стрелец A*. Крупнейшим ее спутником является карликовая галактика SagDEG. Через 4 млрд лет Млечный Путь сольется с Туманностью Андромеды.