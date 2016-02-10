Астрофизики из Австралии открыли сотни новых галактик в стороне от Млечного Пути в районе Великого аттрактора. Результаты исследований авторы опубликовали в The Astronomical Journal, а кратко о них сообщает Лента.ру.

Астрономы изучили 883 галактики, которые образовали три концентрации (NW1, NW2 и NW3) и два кластера (CW1 и CW2). Каждое из звездных скоплений содержит около ста миллиардов звезд. Примерно треть галактик ранее не наблюдалась учеными.

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Звездные скопления астрономы обнаружили при помощи радиотелескопа в австралийском городе Паркс. Все изученные галактики расположены в районе Великого аттрактора на расстоянии более 250 миллионов световых лет от Земли.

Великий аттрактор представляет собой гравитационную аномалию гигантской массы, которая притягивает к себе множество звездных скоплений (в том числе и Млечный Путь). Астрономы полагают, что он может быть образован множеством галактик.