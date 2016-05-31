Мужское население Европы впервые за всю историю наблюдений превысило женское

Это уникальное явление для западных стран, где женское население всегда превышало мужское, передает Lenta.ru. Впервые исторический сдвиг зафиксировали в марте 2015 года - мужчин в Швеции оказалось на 277 человек больше. За год этот разрыв вырос до 12 тыс. человек. Хотя для населения в 10 млн это не очень большая цифра, в будущем разрыв лишь вырастет, утверждают ученые.

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Хотя на 105 новорожденных мальчиков в Европе приходится в среднем 100 девочек, из-за более высокой продолжительности жизни женщин становится больше, чем мужчин. Но недавно эта тенденция начала меняться: в Норвегии мужчины вышли вперед еще в 2011 году, в Дании и Швейцарии численность обоих полов сравнялась. В Германии, где из-за двух мировых войн мужчин категорически не хватало, соотношение полов сдвинулось: с 87 мужчин на 100 женщин в 1960 году до 96 мужчин в 2015 году. Ту же картину к 2050 году ожидают увидеть в Великобритании.

Данное явление объясняют двумя причинами: ростом продолжительности жизни у мужчин (благодаря прогрессу в области здравоохранения и охраны труда) и прибытием десятков тысяч беженцев, преимущественно мужского пола, из стран Африки и Ближнего Востока. Только в Швеции в 2015-2016 годах получили убежище 35 тыс. подростков, прибывших в страну без родителей.

Демографы допускают, что избыток мужчин даст женщинам больше возможностей диктовать свои условия. При этом одновременно может вырасти риск сексуального насилия со стороны мужчин, неспособных найти себе партнера.

В 2014 году немецкие ученые выяснили, что на Земле женщин всегда было больше, чем мужчин. Оказалось, что еще до миграции предков человека из Африки женщин в роде Homo было больше, чем мужчин, - и закономерность эта сохранялась на протяжении всей истории. Возможно, причиной этого является полигиния (или многоженство, когда один мужчина вступает в половые отношения со многими женщинами) и вирилокальность (после заключения брака жена переезжает к мужу). В итоге слабый пол "подарил" населению планеты больше генов, чем сильный.